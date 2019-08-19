Французский связной: Путин и Макрон придадут импульс решению кризиса Украины

Запланированная на 19 августа встреча российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном может стать толчком для разрешения украинского кризиса и других очагов напряженности на международной арене . Речь идет в первую очередь о ситуации вокруг Сирии, Ирана и Ливии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, неформальный характер встречи позволит лидерам также уделить внимание укреплению двусторонних связей. Так, Россия собирается передать Франции найденные останки генерала Шарль-Этьена Гюдена де ла Саблоньера, погибшего в 1812 году под Смоленском .

Мировой контекст

В понедельник Эммануэль Макрон примет российского лидера в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов . В Кремле уже сообщили, что одной из главных тем двусторонних переговоров станет украинский кризис и перспективы продолжения работы в «нормандском формате» . В Совете Федерации считают, что именно предстоящая встреча может придать импульс нормализации ситуации в Донбассе .

— То, что Макрон пригласил президента РФ в гости, — это очень положительный момент. Оба лидера настроены на конструктивное решение региональных проблем. Что касается Украины, то в Москве и Париже осознают необходимость вернуться к выполнению Минских соглашений . Поэтому предстоящий визит может стать толчком для разрешения конфликта, — заявил «Известиям» первый заместитель главы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Эммануэль Макрон может оказать воздействие на украинского президента Владимира Зеленского и потребовать от новых властей в Киеве предпринять конкретные шаги по выполнению взятых обязательств.

М-1 Официальный визит Владимира Зеленского во Францию, 17 июня 2019 года Фото: ТАСС/Zuma

— Будем надеяться, что «нормандский формат» реанимируется. Альтернативы этой площадке нет, поскольку все инициативы украинского президента привлечь к переговорному процессу США и Великобританию потерпели неудачу , — добавил политик.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что Москва готова к встречам в «нормандском формате» после выполнения достигнутых в 2016 году договоренностей. В частности, это касается вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Ожидается, что в ходе переговоров будет затронут иранский кризис . Тегеран еще в мае 2019 года объявил о приостановлении части обязательств по ядерной сделке в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и введения Вашингтоном экономических санкций. В итоге Исламская Республика начала обогащать уран выше 3,67% и превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана в 300 кг. Кроме того, в последнее время в регионе произошло сразу несколько инцидентов с танкерами, в результате чего Ормузский пролив был официально признан временной зоной повышенного риска.

Э-2 АЭС Бушер в Иране Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ahmad Halabisaz

— У Парижа с Тегераном всегда были насыщенные отношения, и французский бизнес был широко представлен в этой стране. Санкции, которые объявил американский президент Дональд Трамп против всех, кто будет инвестировать в Иране, — безусловно, сказались на французской экономике. Поэтому у Макрона есть экономические мотивы для решения проблемы, — заявил «Известиям» бывший посол РФ во Франции Александр Орлов.

Без внимания не останется и ситуация в Сирии. Процесс политического урегулирования в республике и ликвидация террористических группировок остается важной темой для Москвы и Парижа. Обе страны, к примеру, могут обсудить координацию совместных действий при восстановлении разрушенной инфраструктуры САР .

Президенты обменяются мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Ливии. Она по сей день остается серьезным фактором террористической угрозы и основным пунктом, откуда беженцы попадают на европейский континент, подчеркнул Александр Орлов.

Историческая память

Особое внимание будет уделено двусторонним отношениям. Москву и Париж объединяют серьезные связи в торгово-экономической сфере. На российском рынке работают более 600 французских компаний и фирм с французским капиталом. Российский президент на прошедшей в этом году встрече с представителями деловых кругов Франции отметил, что «стратегическое значение имеет двустороннее взаимодействие в энергетике». При этом на сегодняшний день нефтегазовые корпорации РФ и Франции участвуют во многих крупных проектах: «Северный поток – 2», «Ямал СПГ», а также «Арктик СПГ-2» .

Э-3 Строительство «Северного потока – 2» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Важное место в двусторонней повестке занимает развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Еще 29 мая 2017 года между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о создании форума «Трианонский диалог» — новой площадки взаимодействия по линии гражданских обществ .

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил также, что одной из тем встречи может стать репатриация останков погибшего в 1812 году под Смоленском французского генерала графа Шарль-Этьена Гюдена де ла Саблоньера .

— Уверен, что президенты двух стран поговорят о нашей исторической находке. Ранее меня приглашали в Елисейский дворец, чтобы обсудить итоги раскопок и возможность перезахоронения генерала на его родине. Россия показала свою готовность передать тело французского воина. Теперь им необходимо обсудить этот жест доброй воли, — заявил «Известиям» французский историк-археолог Пьер Малиновский. — Более того, могу сказать, что потомки военнослужащего приедут в Россию 29 августа для того, чтобы увидеть останки своего предка. И они, конечно, просят Москву передать им их для захоронения. Россия делает большое дело для исторической памяти и укрепления двусторонних отношений с Парижем.

М-5 Владимир Путин во время официального визита в Париж, 29 мая 2017 года Фото: Global Look Press/Mpp/Serge Kobo

Намеченная встреча может не только помочь вывести российско-французский диалог на новый уровень, но и способствовать потеплению отношений между РФ и Западом в целом. В Елисейском дворце уже сообщили, что Париж придает особое значение переговорам, которые пройдут в преддверии встречи «большой семерки» (саммит G7 состоится 24–26 августа в Биаррице). Кроме того, нельзя забывать, что последний диалог тет-а-тет в Осаке на полях саммита G20 прошел в весьма дружественной атмосфере. Именно тогда Эммануэль Макрон заявил: «В текущей международной обстановке сотрудничество между Россией и Францией — членами Совета Безопасности ООН — имеет первостепенное значение».