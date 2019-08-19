Брижит Макрон рассказала о самочувствии после травмы

Первая леди Франции Брижит Макрон, получившая в выходные вывих плеча, рассказала журналистам о своем самочувствии в преддверии встречи ее супруга и президента России Владимира Путина в «форте Брегансон» на юге Франции.

По Макрон, она чувствует себя «очень хорошо».

«Не слишком жарко», — ответила она на вопрос журналистов о том, как ее дела. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «РИА Новости».

На встрече с журналистами правая рука Брижит Макрон была перевязана. Перед появлением президента России она сняла лонгет.

Ранее в понедельник российский лидер Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда направился в летнюю резиденцию Макрона «Форт Брегансон» для переговоров.

В минувшую субботу Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке. Первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.