Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке

Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке. По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

Как сообщил Journal du Dimanche, несмотря на травму, Брижит вместе с супругом Эммануэлем Макроном приняла участие на встрече, которую организовал мэр коммуны Борм-ле-Мимоза, департамент Вар.

В 21:30 пара всё еще участвовала в общении с местным населением, президентская чета делала селфи и обменивалась с присутствующими рукопожатиями.

В июне жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила Брижит посетить Украину. В ходе встречи в Елисейском дворце первая леди Франции поделилась с Еленой Зеленской опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди.