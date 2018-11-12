Прямой эфир

Меркель перепутали с супругой Макрона

0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столетняя француженка приняла канцлера ФРГ Ангелу Меркель за супругу президента Франции Брижит Макрон. Кадры опубликовал французский телеканал BFMTV.

Меркель и Макрон посетили несколько мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.

После посещения коммуны Ретонд (департамент Уаза), где в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, лидеры двух государств встретились с собравшимися людьми, сообщает телеканал «360».

К ним обратилась пожилая француженка, которая поздоровалась с французским лидером, крепко сжав его руку. После этого женщина обратилась к Меркель, стоявшей рядом: «Это вы мадам Макрон?» «Канцлер Германии», — ответила она.

18 июня Макрон отчитал подростка за неуважительное обращение к себе и призвал к подобающему поведению на официальной церемонии. В этот день в республике отмечалась 78-я годовщина речи генерала Шарля де Голля, которая в годы Второй мировой войны дала толчок движению Сопротивления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном выборы в Донбассе
Меркель и Макрон выступили с заявлением по выборам в ЛНР и ДНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017