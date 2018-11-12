Меркель перепутали с супругой Макрона

Столетняя француженка приняла канцлера ФРГ Ангелу Меркель за супругу президента Франции Брижит Макрон. Кадры опубликовал французский телеканал BFMTV.

Меркель и Макрон посетили несколько мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.

После посещения коммуны Ретонд (департамент Уаза), где в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, лидеры двух государств встретились с собравшимися людьми, сообщает телеканал «360».

К ним обратилась пожилая француженка, которая поздоровалась с французским лидером, крепко сжав его руку. После этого женщина обратилась к Меркель, стоявшей рядом: «Это вы мадам Макрон?» «Канцлер Германии», — ответила она.

18 июня Макрон отчитал подростка за неуважительное обращение к себе и призвал к подобающему поведению на официальной церемонии. В этот день в республике отмечалась 78-я годовщина речи генерала Шарля де Голля, которая в годы Второй мировой войны дала толчок движению Сопротивления.