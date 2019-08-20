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Макрон заявил о европейском будущем России

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Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон.

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«Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон в Twitter.

Французский лидер также приветствовал решение РФ ратифицировать Парижское соглашение по климату, заявив, что это «сильный символический жест».

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса по Цельсию к 2100 году.

Кроме того, он указал, что оба лидера «выразили приверженность» восстановлению порядка в Ливии и необходимости прекращения огня в Сирии, передает «Газета.ру».

В то же время евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что переговоры между президентами России и Франции играют важную роль, однако для полной нормализации двусторонних отношений необходима отмена антироссийских санкций.

Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часов.

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