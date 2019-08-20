Прямой эфир

Евродепутат от Франции назвал бессмысленными санкции против РФ

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры между президентами России и Франции, состоявшиеся 19 августа, играют важную роль, однако для полной нормализации двусторонних отношений необходима отмена антироссийских санкций.

Размыкая круг: Европарламент оценит потери от взаимных санкций с Россией
Это произойдет осенью, после того как в Евросоюзе завершатся запущенные в мае кадровые перестановки

Так итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая длилась больше 3,5 часов на Лазурном Берегу, прокомментировал «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине», — указал представитель партии «Национальное объединение».

По словам Мариани, экономические ограничения серьезно ударили по многим французским предпринимателям, в первую очередь в сельскохозяйственной сфере, они потеряли большой рынок сбыта для своей продукции.

В этой связи Франции необходимо проводить независимую политику, а не поддаваться давлению США. Политик подчеркнул, что Парижу также не стоит идти на поводу у Польши или прибалтийских государств.

В свою очередь, бывший посол РФ во Франции Александр Орлов считает, что России и Франции необходимо найти способ сподвигнуть украинского президента Владимира Зеленского на выполнение Минских соглашений.

Подробнее — в материале «Известий»:

Форт четырех морей: Путин и Макрон сошлись по «нормандскому формату»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД Греции раскритиковал санкции против России
Европарламент оценит потери от взаимных санкций с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019