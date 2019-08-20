Евродепутат от Франции назвал бессмысленными санкции против РФ

Переговоры между президентами России и Франции, состоявшиеся 19 августа, играют важную роль, однако для полной нормализации двусторонних отношений необходима отмена антироссийских санкций.

Так итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая длилась больше 3,5 часов на Лазурном Берегу, прокомментировал «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине», — указал представитель партии «Национальное объединение».

По словам Мариани, экономические ограничения серьезно ударили по многим французским предпринимателям, в первую очередь в сельскохозяйственной сфере, они потеряли большой рынок сбыта для своей продукции.

В этой связи Франции необходимо проводить независимую политику, а не поддаваться давлению США. Политик подчеркнул, что Парижу также не стоит идти на поводу у Польши или прибалтийских государств.

В свою очередь, бывший посол РФ во Франции Александр Орлов считает, что России и Франции необходимо найти способ сподвигнуть украинского президента Владимира Зеленского на выполнение Минских соглашений.

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