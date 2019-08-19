Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России

Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.

«В определенный момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, — учитывая всё это следует взять курс на отмену санкций», — заявил он в эфире телеканала BFM 19 августа.

По его словам, санкции наносят ущерб экономике Франции и ЕС, особенно сельскому хозяйству. Политик особенно отметил запрет на экспорт молока, который совпал с внутренними производственными квотами ЕС в 2015 году и привел французских производителей к кризису.

«Когда принимаются санкции против России, против Ирана или Китая, то страдают в первую очередь их простые люди, а не богатые предприниматели. <…> Сохранение подобной ситуации с санкциями недопустимо», — подытожил Руссель.

Политик призвал мир отказаться от ограничений в пользу диалога, которому в первую очередь должна содействовать Франция, а также выступил за «потепление отношений» между Парижем и Москвой, пишет «Газета.ру».

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин проведут встречу в форте Брегансон 19 августа, напоминает ТАСС. Ожидается, что главы двух государств обсудят двустороннее сотрудничество и международные проблемы, в частности, ситуацию на Украине, поясняли в Кремле.