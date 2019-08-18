Дети из Франции и США стали чаще приезжать в «Артек»

Международный детский центр «Артек» в Крыму принимает каждый год около 1,5 тыс. детей из-за границы. При этом растет число приезжающих из США и Франции, уменьшается число отдыхающих из Украины.

Об этом пресс-служба центра сообщила «Интерфаксу». В 2014–2019 году «Артек» чаще всего посещали дети из Украины, Белоруссии и Казахстана.

В лагеря центра приезжают дети и из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, за восемь месяцев 2019 года в «Артеке» отдохнуло 50 американцев, в 2018 году центр принял 21 ребенка из США, а годом ранее — 35.

Дети из Украины по общему числу гостей из-за рубежа за 2014–2019 годы занимают первое место, но их доля среди иностранцев в центре ежегодно снижается. В 2017 году их было 347 человек, а в 2018 году это число снизилось до 188.

По данным за текущий год, в «Артек» приехали 154 ребенка из Украины, включая детей из самопровозглашенных республик. На втором месте — дети из Франции, на третьем — из Киргизии. Четвертое место заняла Италия, пятое — Молдавия.

Всего с января по август 2019 года в «Артек» приехало 1430 иностранцев из 76 стран.

Ранее в августе восьмилетний Владислав Черепанов из Советска (Кировская область) установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Юный спортсмен на сцене лагеря «Артек» за 25 минут поднял штангу весом в 10 кг (половина его собственного веса) 701 раз.