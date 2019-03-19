Всегда готов: «Артек» планирует принять больше 50 тыс. ребят

Пятилетие воссоединения Крыма с Россией МДЦ «Артек» встречает рекордом по числу принятых детей. В прошлом году центр посетили 40 тыс. школьников из России и десятков других стран мира. В ближайшем будущем с открытием нового лагеря «Солнечный» «Артек» может обновить рекорд и вместить до 50 тыс. ребят, сообщили в пресс-службе МДЦ. В будущем опыт этого детского центра может быть распространен на все регионы страны, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Начиная с 2014 года «Артек» ежегодно увеличивал число отдыхающих детей. Если в первый год после возвращения Крыма в состав России здесь отдохнули 6 тыс. ребят, то в 2015-м школьников было уже 19 тыс., в 2016-м и 2017-м — 30 тыс. и 39 тыс. соответственно.

В 2019 году детский центр готовится к новому достижению — он примет 150-тысячного артековца с момента воссоединения. Также в ближайшее время может быть обновлен рекорд и по числу побывавших в МДЦ ребят — до 50 тыс. человек за год. Достичь его позволит открытие нового лагеря «Солнечный», строительство которого началось в 2017 году. Проект включает в себя жилой корпус и столовую на тысячу мест, образовательный центр на 2 тыс. мест, а также универсальный спорткомплекс и медцентр.

Показатель 2018 года -—40 тыс. детей — позволяет говорить о доступности «Артека» как социального лифта, который позволяет активным ребятам из отдаленных уголков страны получить доступ к уникальным возможностям развития, отметили в центре. Сегодня здесь представлены 120 программ дополнительного образования (многие из них сделаны в партнерстве с госкорпорациями, ведущими вузами) и 45 студий творчества. Также в «Артеке» работает школа, поэтому приезжать сюда можно круглый год.

— Если говорить о долгосрочных планах, мы намерены участвовать в развитии стандартов отрасли детских лагерей. Туристический лагерь, спортивные, творческие, языковые, цифровые лагеря — все эти компоненты развиты в «Артеке», и мы будем формировать типовые образовательные программы, чтобы коллеги в регионах могли использовать их в своей работе, — сказал «Известиям» и.о. директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Он добавил, что в 2020 году детский центр отметит свое 95-летие и уже есть планы собрать на юбилей выпускников со всего мира.

Уникальность «Артека» — в сочетании общеобразовательной и творческих программ, отметила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Такие центры помогают раскрыть творческий потенциал ребенка, и их стоит масштабировать по всей стране, — считает она. — Это могут быть лагеря поменьше, но в каждом регионе страны. Сегодня в России только четыре федеральных лагеря, которые считаются лучшими: «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Хорошие программы в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Но все они могут вместить за лето не более 600 тыс. детей, а ребят в стране гораздо больше.

Справка «Известий» В 95% случаев путевку в «Артек» получают бесплатно — за достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Заявку можно направить в онлайн-режиме: ребенок создает на сайте центра портфолио и участвует в открытом конкурсе. Попасть в «Артек» могут и иностранцы — купив путевку или бесплатно после победы в организованных Россией международных детских конкурсах. С 2014 года в центре побывали 4 тыс. детей из 82 стран. В топ-10 по количеству артековцев входят Украина, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Франция, Армения, Узбекистан, Молдова, Монголия, Сербия и США.

Минувшим летом более 5,6 млн детей посетили около 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления, отчитывалось ранее Минпросвещения. По дополнительным образовательным программам в лагерях занимались только 2,5 млн детей, указано в ведомственном мониторинге.