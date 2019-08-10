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Восьмилетний россиянин установил мировой рекорд по жиму штанги лежа

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Фото: youtube.com/i MB BARBELL
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Восьмилетний Владислав Черепанов из Советска (Кировская область) установил мировой рекорд по жиму штанги лежа, пишет ТАСС.

Юный спортсмен на сцене лагеря «Артек» за 25 минут поднял штангу весом в 10 кг (половина его собственного веса) 701 раз.

«Ни одного ребенка на свете нет, который бы в одном подходе поднял столько килограммов», — отметил тренер мальчика Владимир Решетников.

По его словам, за время непрерывного жима юный атлет поднял 7 тонн и 10 килограммов. Сам Влад учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как с детства передвигается на инвалидной коляске.

Его рекорд зафиксировала согласованная с Книгой рекордов Гиннесса судейская комиссия, куда вошли олимпийский чемпион Александр Иваницкий и 11-кратный обладатель рекордов Гиннесса Александр Муромский.

10 июня сообщалось, что в Ингушетии шестилетний мальчик отжался 4 тыс. раз за два часа.

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