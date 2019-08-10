Восьмилетний россиянин установил мировой рекорд по жиму штанги лежа
Восьмилетний Владислав Черепанов из Советска (Кировская область) установил мировой рекорд по жиму штанги лежа, пишет ТАСС.
Юный спортсмен на сцене лагеря «Артек» за 25 минут поднял штангу весом в 10 кг (половина его собственного веса) 701 раз.
«Ни одного ребенка на свете нет, который бы в одном подходе поднял столько килограммов», — отметил тренер мальчика Владимир Решетников.
По его словам, за время непрерывного жима юный атлет поднял 7 тонн и 10 килограммов. Сам Влад учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как с детства передвигается на инвалидной коляске.
Его рекорд зафиксировала согласованная с Книгой рекордов Гиннесса судейская комиссия, куда вошли олимпийский чемпион Александр Иваницкий и 11-кратный обладатель рекордов Гиннесса Александр Муромский.
10 июня сообщалось, что в Ингушетии шестилетний мальчик отжался 4 тыс. раз за два часа.