Книга для мотивации: как попасть в «Артек», умея читать по-русски

Восьмой год подряд по всей России ищут лучших чтецов прозы среди школьников. Проект «Живая классика» заразил любовью к русской литературе не только соотечественников, но и иностранцев. Принять участие в конкурсе, показать свои дарования стремятся дети со всех континентов.

В этом году в оргкомитет «Живой классики» пришли заявки из 60 стран. Проект объединил 2,5 млн детей.

— 255 ребят в возрасте от 10 до 17 лет выиграли путевку в «Артек» и приехали в лагерь на финал, лучшие из лучших состязались за право выступить на главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь» (2 июня), ­ — рассказала «Известиям» основатель конкурса Марина Смирнова. — Кроме Москвы, дети отправятся в Сочи в лагерь «Живая классика», где с ними будут заниматься по особой программе педагоги по актерскому мастерству, сценической речи, журналистике. У них появится даже возможность стать соавторами книги вместе с известным писателем.

То, что русский язык всё больше интересует иностранцев, видно по конкурсу.

— С каждым годом растет количество заявок из США, азиатских стран и Скандинавии. Зачастую изучение русского как иностранного зависит от политической ситуации и экономических перспектив государства, ­— пояснила Марина Смирнова. — Например, Узбекистан. Там «Живая классика» очень популярный проект. Среди ребят высокая конкуренция. Потому что в будущем им всем понадобится русский язык.

Интересное наблюдение: русский язык приходит в некоторые зарубежные страны по гендерному принципу. Например, в Италии женщина в семье главная. А эмиграция из России в основном женская. Соответственно, дети, рожденные в смешанных браках, стараются говорить на языке матери. Еще одно наблюдение организаторов: всё чаще русский выбирают для изучения в школах Норвегии. А самой экзотической страной проекта стала далекая Замбия.

­— Еще один уникальный конкурсант приехал из Мексики, — рассказала куратор международных программ Лилия Шафранская. — Участница из Мехико так хотела попасть в «Живую классику», что, не зная ни одного слова по-русски, просто на слух выучила наизусть прозу. И читает так, будто наш язык для нее родной.

Для многих стимулом участия стала поездка в «Артек». Родители рассказали детям, что это был лучший лагерь СССР. Помогая детям в изучении тонкостей русского языка, они пытаются реализовать и свою мечту.

15-летней Мишель Лузай из Израиля о конкурсе рассказал папа, режиссер русского театра в городе Арад. Дочь сняла ролик, отправила заявку и сильно удивилась, когда ее вызвали в российское посольство в Тель-Авиве для представления жюри произведения Никиты Говорухина «Боги внутри нас».

— Для меня эта поездка — что-то нереальное. Здесь столько людей, заряженных невероятной энергией, позитивом и творчеством. Папа говорил: это будет сказка, но я не думала, что она вот такая, — призналась «Известиям» Мишель.

Девочке еще предстоит выйти в финальном состязании для иностранных участников 21 мая. Ну а суперфиналисты среди российских школьников уже определены. Ими стали девять ребят из самых разных уголков России. Один из них — 13-летний Михаил Гудков из Красноярска.

— Я два года пытался попасть на конкурс, но удача улыбнулась лишь сейчас. Репертуар мне помогла выбрать руководитель нашей театральной студии Полина Астафьева, она внучка писателя Виктора Астафьева. Так что было бы странно попасть в «Живую классику» без прозы моего великого земляка.

Литературный проект плотно сотрудничает с «Артеком». Детский лагерь уже пять лет является главной площадкой конкурса. По мнению директора «Артека» Константина Федоренко, каждый школьник должен сделать попытку стать участником «Живой классики». Отдохнуть в лагере — это ли не мотивация для реализации мечты?

17 полуфиналистов российского этапа «Живой классики» выступили перед целым лагерем. Несколько тысяч детей собрались в этот вечер на «Артек-Арене». Каждого приветствовали громогласной кричалкой и овацией. Казалось, этой энергией можно было зарядить крымскую электростанцию.

­ — Дети не то чтобы соревнуются друг с другом, они впитывают дух культуры, творчества, вдохновения, артистизма, ­— считает член жюри, писательница Марина Москвина. — Знакомство с проектом пробуждает у детей вкус к жизни. Через любовь к книге они стремятся стать лучше. Экзюпери говорил: «Как много людей, которым никто не помог пробудиться». «Живая классика» занимается именно этим.

Как заметила председатель жюри актриса Наталья Варлей, многие из участников выбрали современных авторов, но ей очень интересно было слушать произведения Чехова.

— Есть много ребят с потенциалом. Главное, что они читают книги. Это уже очень важно. Происходит обмен нравственной и духовной энергией, — рассказала актриса «Известиям».

Прощаясь с конкурсантами, Наталья Варлей подбадривала проигравших и советовала им не опускать руки, много читать и работать над собой. И тогда любая мечта, даже сама смелая, может реализоваться.