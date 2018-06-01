В Москве прошел суперфинал детского конкурса чтецов «Живая классика»

В День защиты детей на Красной площади прошел суперфинал всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Девять участников, выигравших финал в «Артеке», прибыли в Москву из разных регионов страны, чтобы стать частью литературного шоу и побороться за призы.

Суперфиналисты «Живой классики» приехали из Калужской, Московской, Новгородской, Самарской, Тюменской и Мурманской областей, а также из Краснодарского края, Севастополя и Дагестана. Чтобы попасть сюда, им пришлось пройти ряд отборочных этапов, начиная со школьных.

«Живая классика» — литературный конкурс чтецов для детей от 10 до 17 лет, который проводится с 2011 года. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 млн школьников из 85 регионов России. Дети выбирают отрывок из любимого произведения и соревнуются в артистичности и выразительности исполнения наизусть. Можно выбрать любое произведение, главное условие — на русском языке. Выступление должно длиться не дольше пяти минут.

В жюри конкурса вошли народный артист России Андрей Соколов, актриса Елена Захарова, заслуженная артистка России Вера Бабичева, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер Михаил Полицеймако, а также заместитель гендиректора МИЦ «Известия» Кристина Потовых. Они отсмотрели тысячи выступлений и выбрали лучших.

— Оценивали в первую очередь сердцем, есть «изюминка» или нет. Уже на следующем этапе смотрели на профессионализм и технику. Девять человек, которые стояли на сцене, — это золотой фонд нашего подрастающего поколения, и шляпу можно снять перед каждым. Они нам уже как собственные дети, такие близкие, — рассказал «Известиям» председатель жюри Андрей Соколов.

Если раньше это была инициатива взрослых, то теперь проект становится модным у самих детей, рассказала президент фонда «Живая классика» и организатор конкурса Марина Смирнова.

— Эти дети отлично умеют налаживать контакты, инициировать проекты. Думаю, они станут интеллектуальной элитой будущего, — считает она.

Победителями суперфинала стали три участника: Елизавета Хвостикова из Краснодарского края, Михаил Непип из Севастополя и Фатима Микаилова из Дагестана. Все победители получили путевки в летний творческий лагерь в Сочи или в Болгарии на выбор, а также другие ценные призы.

Специальную награду от МИЦ «Известия» в двух номинациях — «Лучшему чтецу» и «За актерское мастерство» — получили две участницы. Пятиклассница Елизавета Хвостикова получила приз за юмористический отрывок из рассказа «Манюня» Наринэ Абгарян о первой детской влюбленности, а Фатима Микаилова — за отрывок из повести «Гонение на рыжих» Юрия Яковлева.

— До сих пор не могу поверить в то, что победила. Я заболела, у меня сел голос, и во время чтения мне просто не хватало воздуха и горло пересыхало. Когда увидела такие оценки, это было неожиданно. Я сейчас очень счастлива, — поделилась она.

Сейчас Фатима заканчивает 11-й класс. На суперфинал она приехала в перерыве между выпускными экзаменами. Девушка собирается поступать в медицинский вуз, чтобы стать врачом-онкологом.

Дети покорили своей искренностью в прочтении не самых простых литературных произведений, отметила заместитель гендиректора МИЦ «Известия» Кристина Потовых.

— После участия в подобных мероприятиях не перестаешь гордиться тем, какие талантливые ребята живут в разных уголках нашей многонациональной страны. Проект показывает, что у молодого поколения присутствует тяга к знаниям и любовь к русской литературе, что не может не радовать. Хочется верить, что наша нация сохранит звание самой читающей в мире. Очень важно, что МИЦ «Известия» сотрудничает с подобными проектами. В будущем мы планируем продолжать поддержку конкурса и принимать в нем еще более активное участие, — добавила она.

Проект реализуется в том числе на средства президентского гранта на развитие гражданского общества. Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Минобрнауки, Минкультуры и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В планах организаторов на 2019 год — ввести регулярные премии для участников.