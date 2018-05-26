Гришковец, футбол и дневник книготорговца

В мае начинается пора отпусков, и нет лучше времени, чтобы провести приятные часы за чтением. «Известия» выбрали самые актуальные и интересные новинки последнего месяца весны.

«Счастье-то какое!»

В «Редакции Елены Шубиной» выйдет тематический сборник новых произведений известных авторов: Евгений Водолазкин, Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Александр Генис и другие. Всего — 31 история со счастливым концом. Счастье — основной лейтмотив рассказов, эссе, стихотворений, сказок. У каждого автора счастье — свое. Как, впрочем, и у каждого читателя.

Фото: Редакция Елены Шубиной

«Театр отчаяния. Отчаянный театр»

Евгений Гришковец

Восемь глав-историй о поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении. Евгений Гришковец, известный точностью формулировок и лаконичностью, рассказывает случаи из своей жизни, приведшие его к созданию театра, «равного одному человеку».

Фото: пресс-служба издательства «Азбука-Аттикус»

«Апокалипсис Средневековья: Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света»

Валерия Косякова

Книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории — конце света. Главный герой книги, как и основной образ, — Апокалипсис. Что такое Апокалипсис? Как он возник? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного?Автор предлагает панораму средневекового ожидания последнего испытания человечества.

Фото: пресс-служба издательства Эксмо-АСТ

«Зубы дракона»

Майкл Крайтон

Автор написал этот роман в 1974 году, но впервые он был опубликован уже после смерти писателя, в 2017-м. «Зубы дракона» рассказывают об американском Западе в конце XIX века: в 1876 году между индейцами и силами правительства идет война на уничтожение, среди золотоискателей царит беззаконие, а по всей Америке все еще запрещено «верить» в эволюцию. На этом фоне два одержимых палеонтолога охотятся за костями динозавров, отчаянно соперничая и не останавливаясь ни перед чем.

«Люди и звери. Мифы и реальность»

Ольга Арнольд

Книга посвящена разоблачению популярных мифов о животных и исследованию фактов, послуживших основой для их возникновения. Все слышали о знаменитом лох-несском чудовище, но существуют ли факты, которые подтверждают его существование? Что в действительности находили люди, которые отправлялись на поиски йети, и какие реальные истории могли послужить основой для легенд об оборотнях? Как сложилась судьба у настоящих, а не сказочных детей-маугли? Так ли уж страшны животные-людоеды и можно ли без страха покататься на спине у белой акулы? Обо всем рассказывает автор, обладающий талантом просто говорить о сложных вещах.

Фото: пресс-служба издательства Альпина нон-фикшн

«Дневник книготорговца»

Шон Байтелл

Эта книга — ироничный дневник о трудовых буднях книготорговцев. Автор — владелец самого крупного букинистического магазина в Шотландии. Как известно, букинистические лавки — отдельный вид одержимости. Каково это — быть охотником за древними экземплярами? Какие сокровища ищут поклонники старых книг? Если вы обожаете копаться на полках, набитых ветхими изданиями, то «Дневник книготорговца» — для вас.

Фото: пресс-служба издательства "Азбука-Аттикус"

«О чем мы думаем, когда думаем о футболе»

Саймон Кричли

Английский философ и публицист рассуждает о красоте футбола, суперпопулярности игры и немного о грядущем чемпионате мира — дает прогнозы и развеивает мифы. Одна из самых актуальных книг мая.

Фото: пресс-служба издательства "Азбука-Аттикус"

«Шестнадцать деревьев Соммы»

Ларс Миттинг

Норвежский журналист в одночасье проснулся звездой после выхода книги «Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе». На сегодняшний день продано свыше 2 млн копий этого нон-фикшна о том, как рубить дрова и разводить огонь.

«Шестнадцать деревьев Соммы» — дебютный художественный роман Ларса Миттинга, однако столь любимые автором деревья и здесь играют не последнюю роль. Главный герой — Эдвард Хирифьелль вырос в отдаленной горной усадьбе в Норвегии. Когда ему было три года, его родители погибли во Франции. Смерть их была окутана тайной — Эдварду так и не рассказали, как это произошло. Повзрослев, он отправляет на поиски разгадки...

Фото: пресс-служба издательство Эксмо-АСТ

«Спросите у космонавта»

Тим Пик

Автор — летчик армейской авиации, астронавт ЕКА. В должности второго бортинженера в составе экипажа корабля Союз ТМА-19М вместе с Юрием Маленченко (Россия) и Тимоти Копра (США) отправился с космодрома Байконур к МКС, чтобы провести на орбите 186 суток. В соцсетях был запущен хештэг #askanastronaut, с помощью которого отбирались вопросы Тиму. Интервью со всем человечеством, осуществленное с помощью соцсетей, стало книгой, где раскрыты все особенности жизни на орбите — от подготовки до старта, от взлета до первого выхода в открытый космос, от тонкостей современных орбитальных исследований до подробностей рациона космонавта.

Фото: пресс-служба издательства РИПОЛ-классик

«Долгое падение»

Дениз Майна

Автор книг в жанре тартан нуар (мрачные шотландские детективы, чьи корни уходят в средневековую шотландскую литературу) и графического романа по сюжету «Девушки с татуировкой дракона» Стига Ларссона написала новый роман, основаный на реальных событиях. Это история Питера Мануэля, серийного убийцы, «зверя из Биркеншоу», промышлявшего в 1950-х годах в Глазго.

«Сказки на ночь для юных бунтарок»

Франческа Кавальо и Елена Фавилли

К чему было Золушке терпеть несносную мачеху и ее дочек? Стоило ли Рапунцель сидеть в башне в ожидании принца? И почему в каждой сказке на долю мальчиков приходятся путешествия и новые друзья, в то время как девочкам только и остается, что покорно ждать, пока их найдут и спасут? Две талантливые писательницы решили рассказать истории женщин, судьбы которых по-настоящему вдохновляют. Героями книги стали Коко Шанель и Мария Кюри, королева Елизавета и летчица Амелия Эрхарт, теннисистка Серена Уильямс, программист Ада Лавлейс и многие другие.

Фото: пресс-служба издательство Эксмо-АСТ

«Лидерство без вранья: Как привести в порядок работу и карьеру. К правде — шаг за шагом»

Джеффри Пфеффер

Наступает время отпусков, и пора переосмыслить свою карьеру. Книга Джеффри Пфеффер отвечает на вопросы: украшает ли скромность лидера? Должен ли он быть правдивым и искренним? Какие качества помогают лидеру строить успешную карьеру? Автор призывает избавиться от иллюзий и стереотипов и разобраться, почему популярные представления о лидерстве не всегда соответствуют современному положению дел.

Фото: пресс-служба Альпина Паблишер

«Горсть спелой земляники»

Наталья Акулова

С девочкой Саней и ее друзьями не соскучишься. В деревне, куда они приезжают на лето, столько всего интересного и необычного... Рассказы Натальи Акуловой — волшебная дверца в мир детства, который пахнет земляникой и луговыми травами. Время, когда лето не кончается и каждый новый день ждут настоящие приключения.

Фото: пресс-служба Альпина Паблишер

«Каникулы в Риге»

Юлия Кузнецова

Автор популярной подростковой трилогии «Первая работа» выпускает новую повесть, на этот раз для аудитории от 8 до 12 лет. Это легкая и в меру веселая книга, прекрасно подходящая в качестве чтения на лето. Главные герои этого произведения — Маша и ее младший брат Гриша, вместе с мамой приехавшие на пару недель в столицу Латвии.