Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (12+)

Режиссер: Рон Ховард, в ролях: Уорвик Дэвис, Тэнди Ньютон, Джон Фавро, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Пол Беттани, Клинт Ховард, Фиби Уоллер-Бридж, Йонас Суотамо

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки, и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

Рейтинг «Известий»: 7

«Садко» (6+)

Фото: Наше Кино

Режиссеры: Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Фильм озвучивали Мария Шалаева, Любовь Аксенова, Михаил Ефремов, Екатерина Варнава

Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно если зовут тебя Садко. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой.

Рейтинг «Известий»: 7

«Распрекрасный принц» (6+)

Фото: Вольга

Режиссер: Росс Венокур

Каждая девушка мечтает о прекрасном принце, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: представительницы прекрасного пола готовы на все ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем...

Рейтинг «Известий»: 7

«Союз севера» (18+)

Фото: garagemca.org

В рамках программы Garage Screen состоится единственный показ картины исландских режиссеров Валдимара Йоханссона и Эрны Омарсдоттира в России. Новый фильм-ребус превращает современный торговый центр в античный амфитеатр, где творятся мифы, а покупатели и продавцы участвуют в загадочном ритуале.

26 мая, 21:00, музей «Гараж», летний кинотеатр на площади Искусств

«Большая советская энциклопедия» (18+)

Фото: flickr.com

В рамках летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» будет представлен спектакль режиссера Николая Коляды («Коляда-театр», Екатеринбург). После смерти пожилой дамы в ее квартире волей случая оказываются три человека: работница социальной службы Вера, родственница покойной Вика и квартирант Артем. Взаимоотношения этих людей и есть основа спектакля. Кому достанется наследство?

25 мая, 19.00, Губернский театр

«Ложь во спасение» (16+)

Фото: пресс-служба театра «Ленком»/Ал. Стернин

Режиссер Глеб Панфилов поставил спектакль по мотивам драмы Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». Мастер изменил название и дописал несколько сцен, усилив мелодраматическую составляющую. В центре сюжета — престарелая супружеская пара. Их единственный внук переехал в Канаду. Чтобы утешить супругу, безуспешно ожидающую от него вестей, муж начинает присылать ей фальшивые письма. Опасаясь, что его ложь во спасение будет раскрыта, сеньор Бальбоа заходит слишком далеко…

25, 26 мая, 19.00, «Ленком»

«Му-му» (16+)

Фото: пресс-служба Театра Наций/Георгий Безбородов

Премьера на большой сцене. Многократный лауреат «Золотой маски» и множества других премий Дмитрий Крымов поставил спектакль по прозе Тургенева. От режиссера не стоит ждать хрестоматийного прочтения классической повести. Его «Му-му» — про любовь к театру и людям, и про то, как одно может быть в ущерб другому.

26 мая, 19.00, Театр Наций

«Метель» (12+)

Фото: пресс-служба Малого театра

Режиссер Алексей Дубровский представляет премьеру спектакля по одноименной повести А.С. Пушкина. Музыка — Георгия Свиридова, играет оркестра Малого театра. Это новый для театра жанр спектакля-концерта. Главную роль рассказчика-издателя исполняет актер Василий Бочкарев. На сцену вместе с народным артистом России выйдут Игорь Петренко, Константин Юдаев и Мари Марк.

26 мая, 12.00, Малый театр, историческая сцена

«Фантазии Фарятьева» (16+)

Режиссер Вера Камышникова поставила пьесу советского драматурга Аллы Соколовой — трогательную и грустную историю о чудаке-мечтателе и его несчастливой любви. Ирреальная сценография, отражая фантазии героя, придает театральному действу загадочную, завораживающую атмосферу.

27 мая, 19.00, Мастерская Петра Фоменко, Старая сцена

«Тихий Дон» (16+)

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

В рамках летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» состоится показ спектакля режиссера Григория Козлова (Санкт-Петербургский театр «Мастерская») по одноименному роману Михаила Шолохова. Главная тема постановки — жизнь простых, но незаурядных людей, история большой и трагической любви на фоне революций, мировой и гражданской войн, социальных потрясений. Спектакль идет восемь часов с тремя антрактами.

27 мая, 14.00, Губернский театр

Выставка произведений Валентина Сидорова (6+)

Фото: РИА Новости

В честь 90-летия народного художника СССР, лауреата Государственных премий, академика РАХ Валентина Сидорова открылась выставка произведений мастера. Экспозицию составили более 100 произведений разных лет из коллекций Тверской областной картинной галереи, Городского музея города Сарова, частных собраний и авторской коллекции.

До 17 июня 2018, Российская академия художеств (Пречистенка, 21)

Дэвид Ярроу. «Встречи с дикой природой» (6+)

Фото: mdf.ru

В рамках «Фотобиеннале 2018» открылась выставка всемирно известного британского фотографа. Над проектом «Встречи с дикой природой» мастер работал пять лет. Чтобы добиться максимального эффекта, Ярроу фотографировал животных с опасно близкого расстояния. Иногда ему приходилось подолгу сидеть в засаде в ожидании удачного момента, но результат того стоит.

До 24 июня, Мультимедиа Арт Музей

«Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Экспозиция портретов кисти Карла Брюллова включает восемь полотен. Семь из них предоставил частный коллекционер, потомок старшего брата Брюллова. Восьмая картина — «Портрет А.К. Демидовой» (1836–1837) — приехала из Константиновского дворца, куда попала из собрания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

До 24 июня, Третьяковская галерея

Рейтинг «Известий»: 7

«Генеральная репетиция» (0+)

Фото: mmoma.ru

Кроссдисциплинарный проект фонда V-A-C и Московского музея современного искусства. Заимствуя структуру и приемы театральной постановки, кураторы пересматривают устоявшиеся способы экспонирования искусства и взаимодействия со зрителями. «Генеральная репетиция» разбита на три акта и предлагает посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария.

До 16 сентября, ММОМА на Петровке, 25

Рейтинг «Известий»: 7