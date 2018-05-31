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Алкаши и многоженцы

Самые занимательные литературные новинки мая
Фото: Depositphotos
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Алкаши и многоженцы
2018-05-31 10:59:14">
2018-05-31 10:59:14
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Литературный критик Константин Мильчин нашел среди новинок уходящего месяца немало интересных исследований — от нравов американских сектантов до алкоголизма у приматов и от истории немцев Поволжья до современности немцев автохтонных, немецких. Ну и новая книга Гришковца — куда ж без нее. Итак, портал iz.ru представляет самые интересные книги мая — для тех, кто только собирается в книжный магазин.

Джон Кракауэр 

Названы пять лучших книг за последние 50 лет

«Под знаменем Рая. История жестокой веры»

Эксмо

История религии мормонов, как основного, сейчас респектабельного направления религии, так и мормонов-фундаменталистов, которые мучают жен, практикуют полигамию и женятся на несовершеннолетних. Мормоны, если вульгаризировать тему, это такая американская хтонь. Создатель учения Джозеф Смит начинал с того, что искал сокровища при помощи магических кристаллов, потом основал веру, первую типично американскую религию, которая убеждала жителей молодой республики в том, что они — избранный богом народ. Очень любопытно и немного страшно.

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Фото: Getty Images/Photo12/UIG

Марк Форсайт 

«Фантастика — только повод поговорить о человеке»
Продюсер Наталья Мокрицкая — о новом фильме по роману Сергея Лукьяненко, национальной идентичности и наследии «Дозоров»

«Краткая история пьянства от каменного века до наших дней»

Альпина нон-фикшн

Что скрывать — в большей степени это, конечно, развлекательная книга. Что, где, кто, когда, как пил и насколько пьянел. Начиная от обезьян-ревунов, которые, наевшись перезрелых плодов пальмы «шумят и буянят, потом соловеют и шатаются, потом нередко валятся с деревьев и калечатся», до столь высокоорганизованного существа, как Сократ, который «пил много, но при этом не пьянел. Может, он и впрямь обладал настолько стройной и четкой душевной организацией, что даже хмель был не в силах нарушить ее строгую рациональность». С историей автор обращается с изрядной долей амикошонства, но, все равно, не оторваться. Тема завораживает.

Алексей Сальников 

«Отдел» 

«Каждый роман — это эксперимент»
Писатель Гузель Яхина о литературной свободе, большом нарративе и «маленьких людях»

Лайвбук

Переиздание первого большого опыта Алексея Сальникова, чей второй роман «Петровы в гриппе и вокруг него» только что получил премию «Национальный бестселлер» и стал самой обсуждаемой в России книгой рубежа 2017 и 2018 годов. Если вы хотите начать знакомство с творчеством этого автора, то для старта лучше все-таки выбрать «Петровых», потому что «Отдел» хоть и завлекает своей трагикомичностью, неторопливым стилем и мрачным юмором, но все-таки немного пугает. А еще это концентрированная, незамутненная, чистая, кристальная паранойя и это прекрасно.

Гузель Яхина 

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Гузель Яхина

Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

«Дети мои» 

Финалисты литературной премии «Большая книга» объявлены в Москве

Редакция Елены Шубиной

Волга, последние годы Российской Империи, Якоб Бах, школьный учитель, человек без свойств, человек-механизм вдруг прервал однообразный ход времени влюбился и женился. Ничего хорошего из этого в итоге не выйдет, зато, в перерыве между злоключениями он составит сборник сказок поволжских немцев. Жизнь — страдания, литература — удовольствие. Это и мораль, и сюжет, и совет Гузель Яхиной читателя и просто человечеству.

Дмитрий Петровский 

«Дорогая, я дома»

Флюид ФриФлай

Польская писательница Ольга Токарчук получила Букеровскую премию

Пожилой немецкий магнат держит в подвале русскую девушку по вызову и приветствует ее словами «Дорогая, я дома». Едва сюжет проявляется, как он тонет в бесконечной рефлексии автора. Были такие странные времена, когда главным писателем России, образцом для подражания, был Фредерик Бегбедер. А вот Мишелю Уэльбеку, другому великому современному французу никто не подражал, потому что всем было слабо. Но наконец свершилось: и может собственных Уэльбеков российская земля рождать: «Дорогая, я дома» — это роман о конце Европы, кризисе всего и вся, сексе и смерти. 

Евгений Гришковец

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Евгений Гришковец

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Театр отчаяния. Отчаянный театр»

Азбука-Аттикус

Гришковец или нет?
Гришковец или нет?
К дню рождения писателя и драматурга — тест от «Известий» на знание цитат из его произведений

Признаемся, мы немного скучали без Гришковца. Но, с другой стороны, он никуда и не уходил, писал едва ли не ежегодно новые книги, просто даже самые преданные фанаты стали немного (ну разве что самую малость) уставать от прекрасной своей однообразности и однообразных своей превратностью текстов в жанре «Гришковец проповедует». За то, что мы перестали следить за Гришковцом нас, конечно же следует наказать. В новой книге под тысячу страниц, и она такая же, как и все предыдущие. Премия «Большая книга» уже самонаказалась — роман включен в число финалистов. Все-таки обаяние Гришковца — это страшная вещь. Стопроцентное привыкание и стопроцентная гарантия смертельного исхода.

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