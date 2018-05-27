Названы пять лучших книг за последние 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, удостоившиеся этой награды с 1969 года. В финальный список вошли пять книг.

Как сообщает Toronto Star, лучшими были признаны произведения: «Английский пациент» канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел, «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса и «В свободном государстве» индийца Видиадхара Найпола.

Победитель определится открытым голосованием. Результаты будут объявлены 8 июня.

Букеровская премия была создана в 1968 году, но вручается с 1969 года. До 2014 года приз — £50 тыс. — могли получить лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. Сейчас на награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что книга написана на английском языке.

В 2018 году премию получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.