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Организаторы Букеровской премии отметят ее 50-летие «Золотым Букером»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Cpna
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Создатели Букеровской премии впервые вручат специального «Золотого Букера» в честь 50-летия награды. Об этом сообщает Press Association.

Специальная награда будет присуждена в июле 2018 года автору лучшей из книг, ставших за последние 50 лет лауреатами ежегодной Букеровской премии. Конкурс будет проходить в два этапа. Сперва члены жюри, в состав которого входят поэт и драматург Лемн Сиссей, писатель Камилла Шамси и Роберт Маккрам, поэтесса Холли Макниш и радиоведущий Саймон Майо, отберут пять книг, номинированных на «Золотого Букера». Всего за попадание в пятерку поборется 51 книга, которая когда-либо удостаивалась Букеровской премии, начиная от самого первого лауреата, романа «За это придется ответить» Перси Ховарда Ньюби, и заканчивая победителем 2017 года — романом «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса.

Список пяти номинантов на премию объявят на фестивале в валлийском местечке Хей-он-Уай 26 мая. Это место также известно как «книжный город». Лауреата Золотой Букеровской премии определят по итогам второго этапа путем народного голосования, которое будет проводиться в течение месяца. Имя победителя назовут 8 июля.

Букеровская премия является одной из самых престижных литературных наград в мире. Учрежденная в 1968 году, она вручается ежегодна, начиная с 1969 года автору, пишущему на английском языке, за роман, опубликованный в Соединенном Королевстве в текущем году. Как отмечает телеканал «360», победившие книги впоследствии становились эталоном, с помощью которого оцениваются другие романы.

В разное время лауреатами награды становились Айрис Мердок («Море, море»), Кингсли Эмис («Старые черти»), Салман Рушди («Дети полуночи») и др. Пять обладателей престижной награды (Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро) позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе, пишет ТАСС.

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