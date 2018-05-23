Польская писательница Ольга Токарчук получила Букеровскую премию

Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук получила престижную Международную Букеровскую премию в 2018 году.

На церемонии объявления победителей в лондонском музее Виктории и Альберта оргкомитет сообщил, что Токарчук с романом Flights стала победительницей 2018 года, сообщает ТАСС.

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.

Целью премии стало поощрение качественных переводов. Согласно регламенту премии, денежный приз в £50 тыс. делится поровну между автором-победителем и переводчиком.