Финалисты литературной премии «Большая книга» объявлены в Москве

Восемь финалистов тринадцатого сезона национальной литературной премии «Большая книга» объявлены в Москве. Об этом в среду, 30 мая, сообщил председатель совета экспертов премии Михаил Бутов.

В шорт-лист премии вошли Александр Архангельский («Бюро проверки»), Дмитрий Быков («Июнь»), Алексей Винокуров («Люди черного дракона»), Евгений Гришковец («Театр отчаяния. Отчаянный театр»), Олег Ермаков («Радуга и Вереск»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Мария Степанова («Памяти памяти») и Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира»).

По словам председатель совета экспертов премии, год был непростой. «С одной стороны, был очень представительный длинный список. С другой, сойтись по многим позициям нашему совету экспертов было очень непросто», — цитирует Бутова ТАСС.

Совет выбрал произведения из списка, включившего 41 рукопись и книгу. Отобранные произведения передадут жюри премии — членам Литературной академии. Трех лауреатов им предстоит выбрать до конца года, передает RT.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году. Ежегодно присуждаются три премии. Денежный размер главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.

Национальная литературная премия «Большая книга» также учредила номинацию для блогеров, которая носит название «Литблог».