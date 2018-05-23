Автор романа «Американская пастораль» Филип Рот скончался в США

Американский писатель Филип Рот скончался в США в возрасте 85 лет.

Как сообщает The New York Times, информацию о смерти литератора подтвердила его подруга Джудит Турман.

Рот написал более 20 книг, многие из которых переведены на русский язык. Наибольшую известность получил роман «Американская пастораль», за который Рот получил Международный Букеровскую и Пулитцеровскую премии.

Рот родился в 1933 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в семье иммигрантов, семьи которых переехали в США из Галиции.