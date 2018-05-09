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Британский писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka
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Лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн из Великобритании рассказал о том, как помог сыну написать эссе по литературе о собственном романе, но в результате ребенок получил тройку.

Сочинение необходимо было написать по книге «Невыносимая любовь». Дети должны были поделиться своим собственным мнением о произведении. Макьюэн, как автор романа, дал сыну несколько советов о том, что за мысли он вкладывал в произведение, пишет телеканал «360».

После того как школьные работы были проверены, писатель узнал, что его сын получил за сочинение тройку.

«Я не читал текст, который в итоге написал мой сын, но подумать только — принудить читать книгу, написанную твоим отцом… Как же мне его жаль…», — прокомментировал историю Макьюэн.

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