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В Кремле подтвердили информацию о поездке Путина во Францию

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин 19 августа посетит Францию с рабочим визитом, в ходе которого обсудит с французским лидером Эмманюэлем Макроном двустороннее сотрудничество. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Это будет однодневный визит. Темы очевидны: это двустороннее сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы, это, конечно же, Украина. И, конечно же, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», — уточнил он.

Песков не исключил, что в ходе встречи также может быть затронута тема репатриации найденных в Смоленске останков, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену.

«Это очень важная находка. Безусловно, если наши французских визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, эта тема будет обсуждена», — заключил он. Пресс-секретарь президента назвал диалог между Путиным и Макроном «очень откровенным» и подчеркнул, что при необходимости он может расширяться на любые вопросы.

В июле стало известно, что во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, ближайшему соратнику императора Наполеона Бонапарта.

27 июля Макрон сообщил, что примет Владимира Путина в своей резиденции форт Брегансон 19 августа. Выбор места переговоров он объяснил тем, что в форте Брегансон можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам»

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