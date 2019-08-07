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Макрон обсудит с Путиным «нормандский формат» 19 августа

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит необходимость конкретных результатов работы «нормандского формата» с российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров 19 августа. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в Елисейском дворце.

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Ранее в среду французский лидер обсудил по телефону ситуацию на Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Глава государства высоко оценил конструктивный настрой, с которым действует президент Украины, и отметил, что прогресс последних недель необходимо будет закрепить», — говорится на сайте администрации президента Франции.

По словам Макрона, Париж полностью готов к достижению в ближайшие сроки конкретных результатов в рамках «нормандского формата», лидеры условились поддерживать тесные контакты в ближайшие недели.

Также Макрон в ходе телефонного разговора поддержал идею Зеленского о скорейшем проведении встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Ранее в среду президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки». В тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств подтвердили важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков. После этого Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны.

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