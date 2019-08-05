Минские разобщенности: РФ не будет торопиться с нормандской встречей

Москва пока не видит причин для встречи лидеров стран «нормандской четверки», хотя на этом настаивает Киев при поддержке Парижа и Берлина. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. По его словам, для подобных переговоров необходимо наличие конкретной повестки, а без ощутимого прорыва в реализации Минских соглашений нет смысла собираться. Как пояснил другой источник, близкий к урегулированию в Донбассе, нормандская встреча станет ближе, если Украина и самопровозглашенные республики хотя бы обменяются пленными по формуле «всех на всех». Между тем, сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Россия всегда ответственно относилась к «нормандскому формату», однако прежде чем разговаривать, президент Владимир Зеленский должен определиться со своим отношением к Минским соглашениям.

Без повестки не встречать

Президент Украины Владимир Зеленский за два первых месяца на своем посту успел убедить коллег из Франции и Германии в необходимости организовать саммит «нормандской четверки». Из Парижа и Берлина уже прозвучали слова поддержки в адрес Киева по этому вопросу, а советники лидеров четырех стран провели переговоры во французской столице. И хотя конкретных договоренностей достигнуто не было, в дискуссии, по сообщениям российской стороны, прослеживался конструктив. Тем не менее на уровне глав государств Россия пока не готова встречаться, поскольку Украина до сих пор не выполнила прежние договоренности в рамках Минских соглашений, сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатически кругах.

— Пока не будет реального прорыва в реализации Минских соглашений, мы не видим причин и смысла в проведении «нормандской встречи». Отсутствие конкретной повестки рискует сделать эти переговоры пустой тратой времени. Киев должен вначале определиться, чего он хочет, и начать выполнять прежние договоренности, — заявил собеседник.

По словам другого источника, близкого к переговорному процессу по Донбассу, шансы на встречу в «нормандском формате» повысятся, если Киев, например, решит вопрос с ДНР и ЛНР об обмене пленными по принципу «всех на всех».

Между тем, как пояснил «Известиям» Константин Косачев, Россия никогда не дезавуировала «нормандский формат» и всегда выступала за сохранение и работу данного переговорного канала.

— Сейчас же во всей этой ситуации есть одно большое неизвестное — позиция нового президента Украины, — отметил сенатор. — Господин Зеленский, к сожалению, говоря о своей приверженности урегулированию конфликта в Донбассе, установлению там мира, одновременно делал заявления, которые напрямую противоречат Минским соглашениям. Он говорил о том, что не считает необходимым принимать закон об амнистии, нужным предоставлять особый статус территориям юго-востока. Было бы странно, если, не прояснив до конца эти подходы, участники «нормандского формата» собирались вместе.

По мнению российского политика, встреча может быть эффективной, если позиции всех участников будут известны заранее, что позволит искать уже конкретные развязки. Выяснять же подходы во время самого саммита — неконструктивно.

Тем не менее собеседники в политических кругах в Киеве заверили «Известия», что саммит лидеров «четверки» необходим для «сверки позиций». По их словам, новое руководство Украины хочет убедить коллег по формату, что их взгляд на урегулирование качественно отличается от подхода времен Петра Порошенко.

Москва открыта

У Москвы довольно ясная позиция, поскольку встречаться и обсуждать прежние договоренности, которые не были выполнены Киевом, нет смысла, считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. А главная причина, по которой Украина хочет созвать саммит, — стремление Владимира Зеленского продемонстрировать себя как человека, нацеленного на мирное урегулирование.

— Он обещал прекратить конфликт в Донбассе. Вот и говорит: «хочу встречаться». Но при этом он нигде еще не сказал, что готов поддержать, например, особый статус, — сказал «Известиям» украинский эксперт. — Если бы Зеленский сказал, что да, мы готовим голосование по особому статусу, амнистии и так далее, то можно было бы обсуждать какие-то детали. Но он же, напротив, заявляет, что не собирается ничего этого выполнять. Поэтому Москва ему и показывает: созревай вначале, а потом поговорим. Россия просто не намерена изображать процесс.

Схожего мнения придерживается и эксперт РИСИ Олег Неменский. По его словам, со стороны Украины до сих пор не прозвучало никаких конструктивных предложений, которые стоило бы рассмотреть в «нормандском формате». Самое очевидное объяснение подобного форсирования саммита без повестки — это попытка Киева «утвердить нового президента в качестве лидера и представителя Украины на международном уровне».

— На деле он пока даже жестче, чем предыдущий президент Порошенко, отказывается от выполнения политической части Минских соглашений — амнистия, особый статус и так далее. Мы имеем дело с неопытностью нового руководства страны, которое считает, что такие встречи можно проводить ради самого факта встречи. Хотя при этом они неспособны даже сформулировать конкретные предложения, — отметил в беседе с «Известиями» политолог.

По его мнению, в такой ситуации лидеры «четверки» вряд ли о чем-то могли бы договориться. В этом случае Украина будет использовать саммит для внутренней пропаганды и пытаться объяснить отсутствие прогресса в урегулировании в Донбассе якобы позицией Москвы.

Так или иначе сдержанные надежды на сдвиги в решении конфликта на юго-востоке Украины с приходом Владимира Зеленского все-таки появились. С 21 июля в регионе действует «бессрочное» перемирие, которое, по оценке конфликтующих сторон и ОБСЕ, позволило в десятки раз снизить напряженность на линии соприкосновения. Кроме того, в Минске контактная группа уже приступила к согласованию списков для обмена «всех на всех».