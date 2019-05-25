«Надеемся, новый лидер Украины даст импульс «Минску-2»

Германия надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский поспособствует эффективной борьбе с коррупцией в стране и придаст новый импульс переговорам на основании Минских договоренностей. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель главы комитета немецкого бундестага по делам Европейского союза, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маркус Тонс . В контексте выборов в Европарламент, которые проходят в странах ЕС с 23 по 26 мая, политик объяснил, почему популистские партии не заслуживают доверия, и ответил на вопрос, как изменятся отношения Москвы и Брюсселя после голосования.

— Популистские движения сегодня становятся всё более востребованными и конкурентоспособными. Вы представляете традиционную СДПГ. Как бы вы определили популизм и чем могли бы объяснить его растущий авторитет?

— Популистские партии часто говорят о себе как о выразителях общественного мнения и представителях народа. Вместе с тем они претендуют на то, чтобы определить, кто к этому народу относится, а кто нет. Социальные демократы всегда подвергались нападкам со стороны правых популистов.

На мой взгляд, главная причина роста их популярности в последние годы состоит в том, что они дают простые ответы на сложные вопросы. Однако ни одно из их решений не будет претворено в жизнь.

— Что в этом случае должны сделать традиционные движения, чтобы вернуть доверие избирателей?

— Каждая демократическая партия должна дистанцироваться от популистских объединений. Ситуация в Австрии (скандал вокруг бывшего вице-канцлера и экс-главы правопопулистской Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. — «Известия») наглядно показывает, почему дела могут пойти не так. Ибица-гейт демонстрирует, что правые популисты ставят свои интересы выше задач страны. Попытка канцлера Себастьяна Курца интегрировать АПС в правительство драматическим образом провалилась. Именно поэтому мы должны отгородиться от позиций и представителей таких движений.

Тонс_1 Региональной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Гамбурге Фото: Global Look Press/Chris Emil Janssen

— На сегодняшний день отношения между Москвой и Брюсселем носят характер дипломатической конфронтации. Как изменится ситуация после европейских выборов?

— Не думаю, что выборы в Европарламент что-то фундаментально изменят в отношениях России и Европейского союза. Необходимо понять, почему двусторонние контакты существуют в таком виде. Это включает ситуацию на востоке Украины, в Крыму и вопрос с правами человека. Мы в СДПГ убеждены, что активные контакты — особенно во времена кризиса — являются ключом в решении кризиса. Именно поэтому мы поддерживаем нашего главу МИДа, когда речь заходит об интенсификации обменов между руководствами наших стран, а также между нашими гражданскими обществами.

— Одна из ключевых европейских организаций — Совет Европы — сегодня находится в глубоком кризисе, о чем заявили члены ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Как выйти из этого кризиса?

— Сложившаяся в Совете Европы ситуация говорит о необходимости решительных действий. Для этого должно быть восстановлено и укреплено доверие к институтам организации. В этом контексте центральную роль должна играть борьба с коррупцией в ПАСЕ — сейчас важно осуществить уже принятые меры по предотвращению нарушений, повышению прозрачности и наказанию виновных. И это касается всех органов Совета Европы.

Тонс_2 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на встрече глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки. 17 мая 2019 года Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS

— В числе причин кризиса значится и фактическое отстранение России от работы в Ассамблее. Должны ли депутаты восстановить права российской делегации, как того требует Москва?

— На встрече в Хельсинки главы МИД стран Совета Европы открыли возможность для возвращения России в ПАСЕ с полным правом голоса. Я поддерживаю этот компромисс , поскольку он в том числе напоминает нам о том, что одна из фундаментальных обязанностей стран-членов — выплата взносов в организацию. С другой стороны, министры подчеркнули, что все участники должны иметь равные возможности в уставных органах Совета до тех пор, пока на них не наложены санкции в рамках устава. Это критически важно, особенно учитывая, что впереди выборы генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ дает 830 млн человек возможность отстаивать свои права, а потому важно обеспечить его слаженную работу. Главы МИДов, к слову, также заявили, что российские неправительственные организации в будущем должны активнее участвовать в деятельности Совета.

— Как в Германии воспринимают политические трансформации на Украине — в частности, приход к власти Владимира Зеленского?

— Господин Зеленский — демократически избранный президент. В своей предвыборной кампании он пообещал бороться с коррупцией на Украине и закончить войну на востоке. Мы будем поддерживать украинского лидера в дальнейшем осуществлении реформ на пути к более стабильной демократи и. Также надеемся, что новый лидер Украины даст импульс переговорам в формате «Минска-2».

Тонс_3 Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале заседаний Верховной рады. 20 мая 2019 года Фото: Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS

— Другой актуальный вопрос — ситуация вокруг иранской ядерной сделки. Недавно Франция заявила, что введет против Тегерана санкции, если он перестанет выполнять соглашение. В связи с этим рассматривает ли Германия ограничения против Ирана, учитывая, что в начале мая он отказался от выполнения двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)?

— Для социалистов-демократов в бундестаге позиция по конфликту вокруг Ирана четко определена. Мы поддерживаем германское правительство в работе по деэскалации ситуации совместно с европейскими партнерами. В сложившихся обстоятельствах санкции не помогут снизить градус напряженности. Что необходимо, так это диалог и дальнейшие переговоры по иранской сделке. Поэтому Германия и Евросоюз будут придерживаться договора до тех пор, пока ее будет выполнять Иран.

— Когда начнет свою работу INSTEX — механизм Евросоюза, который позволил бы европейским предприятиям, сотрудничающим с Ираном, обойти вторичные санкции США?

— Механизм INSTEX был официально запущен Британией, Германией и Францией в январе 2019 года. СДПГ поддерживает германское правительство в том, чтобы эта компания пришла в рабочее состояние и сделала торговлю европейских фирм с Ираном законной.

Тонс_4 Погрузка труб для строительства газопровода «Северный поток-2» в порту Мукран в Германии Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт

— Еврокомиссия говорит о том, что «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности ЕС и предпринимает шаги, которые могли бы ограничить его возможности. Что вы об этом думаете?

— Германия постепенно отказывается от ядерной энергетики и использования угля. В условиях такого перехода газ будет иметь для нас ключевое значение. «Северный поток – 2», будучи одним из наших энергетических инфраструктурных проектов, может сыграть в этом важную роль. Мы однозначно поддерживаем Еврокомиссию в ее работе по созданию общеевропейского энергетического рынка и обеспечению энергобезопасности. Именно поэтому мы одобряем тот компромисс, который страны-члены достигли по изменениям газовой директивы ЕС.

— Как вы оцениваете попытки Соединенных Штатов повлиять на позицию германского руководства по СП-2?