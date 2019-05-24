Меркель и Зеленский заявили о необходимости выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они подчеркнули, что необходимо выполнять Минские соглашения и продолжать тесно сотрудничать в нормандском формате. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Предметом разговора были внутриполитическое развитие на Украине, в том числе положение дел на востоке страны. (…) Оба подчеркнули необходимость полного выполнения минских договоренностей», — цитирует «РИА Новости» Зайберта.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, после чего было объявлено о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, Зеленский, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и призвал эмигрировавших украинцев вернуться домой.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.