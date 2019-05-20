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Зеленский вступил в должность президента Украины

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, вступил в должность президента Украины. Он зачитал присягу, положив правую руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

В зал внесли президентский штандарт, и Зеленский подписал текст присяги. После этого председатель Конституционного суда Наталья Шаптала объявила о его вступлении в должность президента Украины.

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«Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», — произнес Зеленский.

19 мая была опубликована программа торжественных мероприятий по случаю вступления Зеленского в должность главы государства. Так, с 10:00 до 11:00 (время совпадает с московским) запланировано торжественное заседание рады с избранным президентом. Там он принесет присягу на верность гражданам страны. Потом Зеленский до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.

На церемонии присутствуют главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Американскую делегацию возглавляет министр энергетики США Рик Перри.

2 мая член штаба Зеленского Юрий Костюк пообещал, что команда на выборах проведет такую инаугурацию, которой еще не было. По словам сценариста сериала «Слуга народа», мероприятие пройдет с соблюдением «исторических процедур», но с «фишечками».

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.

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