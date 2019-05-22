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Зеленский раскритиковал бывшее рабочее кресло Порошенко

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Фото: TASS/ZUMA
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Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован рабочим местом главы государства в здании администрации на улице Банковой в центре Киева. В среду, 22 мая, команда главы государства опубликовала в Facebook видео о том, как прошел первый рабочий день политика.

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На кадрах, в частности, запечатлен момент, когда украинский лидер впервые входит в свой кабинет и пробует усесться в огромное кресло, которым пользовался его предшественник — Петр Порошенко. Первой реакцией Зеленского стали слова: «Неудобно».

Сразу после этого глава государства напомнил своим соратникам, что хочет переехать из здания администрации.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Ранее политик неоднократно заявлял о необходимости переноса администрации в другое место и создании там открытого рабочего пространства вместо кабинетной системы.

Между тем его предшественник Порошенко уже переехал. Теперь он базируется в «прозрачном» офисе своей партии «Блок Петра Порошенко (БПП) «Солидарность» недалеко от Киево-Печерской лавры.

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