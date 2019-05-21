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Порошенко переехал в «прозрачный» офис рядом с лаврой

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Фото: twitter.com/@poroshenko
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Ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве. Теперь он базируется в офисе своей партии «Блок Петра Порошенко (БПП) «Солидарность» недалеко от Киево-Печерской лавры.

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«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко в Twitter.

Свой пост он проиллюстрировал фотографиями встречи с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

«Открытый офис» БПП расположен на улице Лаврской. Внутренние стены в здании выполнены из прозрачного стекла.

По планам создателей, офис предназначен для «формирования новой политической культуры и реализации качественных реформ на всех уровнях», отмечает ТАСС.

Порошенко покинул свой пост 20 мая. В этот же день присягу украинскому народу принес Владимир Зеленский. Срок полномочий нового президента составит пять лет.

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