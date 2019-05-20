Политолог назвал самые яркие моменты в речи Зеленского

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал, чем именно запомнится инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

Торжественная церемония началась в 10:00 в сессионном зале Верховной рады в понедельник, 20 мая. Сначала Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.

«В речи Зеленского ни разу не прозвучало слово «Россия». Это, пожалуй, самый главный контраст к тому, что мы слышали пять лет», — отметил Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.

Предшественник Зеленского — Петр Порошенко — упоминал Россию и ее президента Владимира Путина практически в каждой своей речи, даже когда темы напрямую их не касались.

Также политолог обратил внимание, что глава государства перешел на русский язык, когда заговорил о конфликте в Донбассе. По его мнению, это было своеобразным жестом и поступком.

Кроме того, Лукьянов отметил решение о роспуске парламента. С точки зрения эксперта, таким образом Зеленский пошел ва-банк.

«Лихое лето предстоит Украине. Надо признать, что Зеленский начал с высокой ноты. Чтобы разговоры о клоуне сразу пресечь», — подытожил политолог.

После процедуры инаугурации и торжественной речи Зеленский вместе с супругой до 11:50 будет встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.