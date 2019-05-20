Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Конфликт произошел в стенах Верховной рады, где проходила инаугурация избранного главы государства.

Зеленский произносил программную речь, в ходе которой заявил о необходимости мира на Донбассе.

«Не мы начали эту войну, но мы закончим», — заявил глава государства.

В это время Ляшко потребовал, чтобы президент говорил на украинском.

«Я смотрю, нардеп Ляшко, вы продолжаете делить людей», — парировал Зеленский, его слова приводит «Страна.ua».

Далее президент продолжил, что «готов на все» ради остановки огня на юго-востоке Украины.

Церемония инаугурации началась на 10:00 в сессионном заде рады. Там запланировано торжественное заседание парламента с избранным президентом, где он принесет присягу на верность гражданам страны.

Потом Зеленский вместе с супругой до 11:50 будет встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.