Зеленский рассказал о своем настроении перед инаугурацией

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, пришел пешком в Мариинский парк у здания Верховной рады, где перед инаугурацией собрались его сторонники.

«Быть ближе к людям — наша главная фишка», — сказал политик, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что «настроение нормальное».

Далее Зеленский направился к зданию парламента под приветственные крики и аплодисменты собравшихся.

Церемония инаугурации назначена на 10:00 в сессионном заде рады. Там запланировано торжественное заседание парламента с избранным президентом, где он принесет присягу на верность гражданам страны.

Потом Зеленский до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.