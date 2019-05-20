В Киеве прошла репетиция инаугурации Зеленского
У здания Верховной рады и внутри нее прошла репетиция инаугурации Владимира Зеленского.
На первом прогоне будущего президента заменял статист. Виновник торжества присоединился только ко второму прогону.
Новоизбранный президент принесет присягу украинскому народу 20 мая.
У здания Верховной рады и внутри нее прошла репетиция инаугурации Владимира Зеленского.
На первом прогоне будущего президента заменял статист. Виновник торжества присоединился только ко второму прогону.
Новоизбранный президент принесет присягу украинскому народу 20 мая.