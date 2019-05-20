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Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворец»

Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в «черный список» попало большинство иностранных участников форума
Фото: Данила Сафрнов
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Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворец»
2019-05-16 17:06:41">
2019-05-16 17:06:41
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Главных зарубежных гостей V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) внесли в онлайн-базу украинского центра «Миротворец». Об этом «Известиям» сообщили организаторы крымского мероприятия, которые намерены обратиться к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить деятельность сайта. Формирование черного списка нарушает права человека и противоречит демократическим принципам, уверен кандидат в депутаты Европарламента Янис Кузинс, посетивший в этом году российский полуостров. Закрытие интернет-ресурса поддерживают и в Верховной раде.

Жену Зеленского внесли в базу «Миротворца»

В юбилейном Ялтинском форуме, работа которого завершилась 20 апреля, приняли участие более 4,5 тыс. человек из 89 стран мира. Практически все зарубежные гости, выступившие на пленарных заседаниях, после мероприятия оказались в списках «Миротворца», рассказал «Известиям» сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров.

В частности, в базу были внесены французский политик Марион Марешаль Ле Пен, председатель партии «Италия-мать» Ирене Пиветти и спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортега. В списках «Миротворца» оказались и министр иностранных дел и региональной интеграции Демократической Республики Конго Леонард Ше Окитунду, министр транспорта и авиации Сьерра-Леоне Кабине Каллон, экс-президент Нигера Махаман Усман, а также хорватский депутат Иван Пернар.

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ЯМЭФ 2019
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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— В этом списке есть и многие другие спикеры и участники V ЯМЭФ. К слову, все, кого авторы сайта только смогли найти на официальном фотохостинге форума, — заявил «Известиям» Андрей Назаров. — Сегодня эту базу во всем мире оценивают как продукт экстремистской деятельности. Поэтому мы намерены обратиться к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о закрытии сайта, где незаконно публикуются личные данные участников мероприятия.

В 2018 году в списки и вовсе попал президент Сирии Башар Асад, а также, например, действующие депутаты немецкого, словацкого, итальянского и британского парламентов. По мнению правозащитника, кандидата в депутаты Европарламента от латвийской партии «Новое согласие» Яниса Кузинса, наличие подобного сайта негативно влияет на имидж самой Украины.

Это нарушение прав человека. База с личными данными якобы «врагов Украины» полностью противоречит демократическим устоям. «Миротворец» — это наследие националистической и крайне правой политики, которую проводил Петр Порошенко и его команда, — заявил «Известиям» Янис Кузинс.

По его словам, Евросоюз должен серьезнее относиться к происходящему на Украине и требовать от новых властей в Киеве изменить ситуацию с правами человека. Он отметил, что веб-страница центра «Миротворец», к примеру, запрещена в РФ, но при этом онлайн ресурс можно свободно посещать на территории стран ЕС.

миротворец
Волонтеры раздают георгиевские ленточки
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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— «Миротворец», запрет на георгиевские ленточки или, например, языковая реформа — это все звенья одной цепи. Я считаю, что после выборов в Европарламент в Брюсселе должны заняться всеми этими вопросами. Никому не нужна Украина, где Степан Бандера — национальный герой, а людей вносят во «вражеские» списки за то, что они просто посетили Крым, — подчеркнул Янис Кузинс.

Стоит отметить, что и на Украине многие граждане выступают против «Миротворца», поскольку его деятельность противоречит законодательству, заявила в беседе с «Известиями» депутат от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева.

— Недопустимо, чтобы какая-то частная организация формировала базу людей, которые якобы угрожают нацбезопасности страны. Я надеюсь, что этот сайт в скором времени прекратит свое существование, поскольку это все приводит только к дополнительному расколу в украинском обществе. А нам сейчас надо объединять народ, а не сталкивать, — подчеркнула парламентарий.

Справка «Известий»

Центр «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе украинского депутата Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

«Миротворец» содержит открытую базу личных данных, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без чьего бы то ни было согласия. Включенных в базу авторы сайта называют сепаратистами или «агентами Кремля». При этом портал разрешает использовать размещенную информацию сотрудникам СБУ, ВСУ, МВД и Государственной пограничной службы Украины.

Сайт получил широкую известность после убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, были опубликованы на данном ресурсе. За все время существования сайта на нём публиковались личные данные российских и украинских журналистов, имеющих взгляды, отличные от взглядов киевского руководства.

Несмотря на то что сайт не раз попадал в скандалы, он оставался открытым и никаких судебных действий к его создателям не применялось. Лишь после публикации в мае 2016 года персональных данных журналистов мировых СМИ, таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters и Forbes международная правовая общественность высказалась за запрет публикации их личных данных

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