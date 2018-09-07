Политики из ЕС вновь пополнили базу «Миротворца»

Европейские депутаты собираются вновь приехать в Крым, несмотря на то, что в 2018 году в Киеве против них возбудили уголовное дело и внесли в базу центра «Миротворец». Об этом «Известиям» заявили сами парламентарии. По их словам, само существование подобного списка говорит о серьезных проблемах с демократией в стране и неготовности Украины к европейской интеграции. Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров отметил, что сегодня подобная «черная метка» имеет обратный эффект и лишь подогревает интерес к полуострову.

На созданном в 2014 году украинском сайте «Миротворец» содержатся личные данные политиков, экспертов и общественных деятелей, которые якобы нарушают законодательство Украины и подрывают территориальную целостность страны. В 2018-м «черный список» пополнили депутаты немецкого бундестага, а также политики из ряда других стран Евросоюза, которые недавно посетили полуостров. Один из лидеров немецкой делегации на IV ЯМЭФ, парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что наличие подобной базы дискредитирует Киев в глазах европейского сообщества.

- Этот веб-сайт - можно сказать, один из символов Украины под руководством президента Петра Порошенко. К сожалению, это снижает статус страны на международной арене. Однако меня и моих коллег включение в эти списки не остановит. Лично я вновь собираюсь приехать и выступить на международном форуме в Ялте, - заверил «Известия» немецкий депутат.

Помимо Маркуса Фронмайера, в базу «Миротворца» попали его однопартийцы Робби Шлунд и Штефан Койтер. В списках оказались депутаты и из других стран – например, вице-президент французского «Национального объединения» Николя Бе, лидер болгарской оппозиции Волен Сидеров, а также политики из Италии, Чехии, Великобритании и других европейских государств. Недавно базу «нарушителей» пополнил член парламента Словакии Петр Марчек, который возглавлял словацкую делегацию, посетившую Крым в начале августа.

- Внесение личных данных людей в базу противоречит всем демократическим принципам. Удивительно, что государство, где есть подобные списки, заявляет о стремлении вступить в Европейский союз. Политики любых стран имеют абсолютное право посещать полуостров, и никакие угрозы не смогут стать препятствием для тех, кто хочет увидеть положение дел в Крыму собственными глазами. Я сам был там недавно и намереваюсь приехать снова, - заявил «Известиям» Петр Марчек.

Деятельность «Миротворца» говорит о нарушении прав человека на Украине, поскольку речь идет об угрозах жизни конкретных людей и руководстве к действию для «различных националистически настроенных граждан», сказал «Известиям» сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

- К сожалению, известны случаи, которые заканчивались фатальным исходом, - отметил Андрей Назаров.

Несмотря на постоянное давление Киева и его союзников интерес к Крыму со стороны иностранцев постоянно растет. В апреле 2018 года в Ялте прошел четвертый международный экономический форум, в котором приняли участие более 500 зарубежных делегатов из 60 стран мира. А в 2019-м на полуострове ждут участников из 100 государств.