Американская делегация признала законность референдума в Крыму

Крым стал частью России законно в ходе волеизъявления народа, заявила представитель делегации общественных деятелей США, находящейся с визитом на полуострове, Сильвия Демарест.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона», — цитирует ее 7 сентября «РИА Новости».

Демарест подчеркнула, что после возращения на родину расскажет американцам о реальном положении дел в Крыму.

«Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится, и Крым когда-либо станет украинским», — сказала Демарест.

Кроме того, она обратила внимание на нарушение прав крымчан властями Украины.

«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Они (киевские власти. — iz.ru) перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?» — отметила Демарест.

Американская делегация из четырех человек приехала в Крым 5 сентября с целью «увидеть реальную обстановку на полуострове».

В состав делегации вошли представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе, где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России.

Несмотря на это ряд западных стран отказывается признавать итоги голосования.

Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех демократических норм, международного права и не нарушил устава ООН, следовательно, он является легитимным.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.