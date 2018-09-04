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Словаки ответили на угрозы Украины

Делегация из Словакии сняла фильм о поездке в Республику Крым, который отправит в посольство и министерство иностранных дел Украины
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Словацкие политики и предприниматели, посетившие в августе Крым, сняли фильм о своей поездке и жизни на полуострове. Видео будет на этой неделе отправлено в украинское посольство, а также в МИД Украины. Об этом «Известиям» рассказал словацкий депутат Петр Марчек, который возглавлял миссию. Он добавил, что фильм станет ответом на заявления украинской стороны о недопустимости посещения полуострова из-за нарушения прав человека в этом регионе. Сопредседатель Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров заявил «Известиям», что подобные инициативы помогут прорвать информационную блокаду.

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Словацкая делегация находилась в Крыму с 1 по 3 августа — представители европейской страны получили возможность ознакомиться с ситуацией на полуострове. Петр Марчек в беседе с «Известиями» отметил, что идея снять фильм о визите в Крым появилась после угроз со стороны Киева.

— Перед поездкой на меня и моих коллег оказывалось сильнейшее давление. Мол, европейцам нельзя посещать «оккупированную» территорию, где ущемляются права человека, — пояснил парламентарий. — Учитывая, что первичная цель нашей поездки заключалась в ознакомлении с ситуацией в регионе, мы решили взять с собой оператора и запечатлеть всё на видео.

Депутат добавил, что 40-минутный фильм будет отправлен в МИД Украины и Словакии, а также в украинское и американское посольства. Кроме того, видео получат и словацкие СМИ.

— Мы хотим, чтобы люди узнали правду. Ведь у нас была возможность свободно погулять по полуострову и пообщаться с местными жителями. Мы не встретили никаких военных, которые бы притесняли местное населения, так же как и не видели других признаков нарушений прав человека, — заявил Петр Марчек. — Крым — чудесное место. Обидно, что Украина вместе с западными странами во главе с США пытаются всячески изолировать полуостров при помощи санкций и распространения лживой информации.

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Провести объективное расследование — это самая оригинальная реакция на политическое давление со стороны Украины, заявил «Известиям» сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

— Мы специально выстраивали программу визита наших словацких коллег таким образом, чтобы они могли пообщаться с крымчанами и лично узнать их мнение о реальных условиях жизни на полуострове. Хотя изначально съемок фильма и не предполагалось. С этой инициативой делегаты выступили уже после угроз киевских властей, — отметил Андрей Назаров. — На наш взгляд, именно личные визиты и подобные документальные фильмы помогут со временем пробить информационную блокаду Крыма и развеять поток фейковых новостей о полуострове. Мы также устроим открытую премьеру фильма на пятом юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме. Учитывая, что ежегодно на форуме расширяется и пул иностранных журналистов, думаю кто-то из них может вдохновиться этим примером и подготовить свой материал.

Статус Крыма — главная проблема в отношениях Москвы и Киева. Украинские власти отказываются признавать результаты референдума 2014 года, в ходе которого большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с РФ. Несмотря на давление Вашингтона, его союзников и киевских властей, интерес к полуострову со стороны иностранцев постоянно растет. В апреле 2018 года в Крыму прошел четвертый Ялтинский международный экономический форум, в котором приняли участие более 500 зарубежных делегатов из 60 стран мира.

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