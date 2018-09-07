Прямой эфир
Сюжет:

Делегация из США назвала действия Киева по Крыму нарушением прав человека

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация представителей общественности из США расценивает действия властей Украины по отношению к жителям Крыма как нарушение прав человека. Об этом сообщила представитель делегации Сильвия Демарест.

«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Они (киевские власти. — iz.ru) перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?» — цитирует Демарест агентство «РИА Новости» 7 сентября.

Словаки ответили на угрозы Украины
Делегация из Словакии сняла фильм о поездке в Республику Крым, который отправит в посольство и министерство иностранных дел Украины

Четыре члена делегации приехали в Крым 5 сентября с целью «увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине». В состав делегации вошли представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

На время визита запланировано посещение детского дома «Надежда» в Симферополе и встреча с представителями Государственного совета Крыма. Общественники побывают в Ялте и Севастополе. На полуострове они пробудут до 9 сентября.

По словам члена Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, ее приятно впечатлили аэропорт Симферополя и местные дороги.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Киев итоги голосования не признает и продолжает говорить о «возвращении» Крыма. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров рассказал о планах США на границе Украины с Россией
США обвинили Россию в дестабилизации властей Украины перед выборами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017