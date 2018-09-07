Делегация из США назвала действия Киева по Крыму нарушением прав человека

Делегация представителей общественности из США расценивает действия властей Украины по отношению к жителям Крыма как нарушение прав человека. Об этом сообщила представитель делегации Сильвия Демарест.

«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Они (киевские власти. — iz.ru) перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?» — цитирует Демарест агентство «РИА Новости» 7 сентября.

Четыре члена делегации приехали в Крым 5 сентября с целью «увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине». В состав делегации вошли представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

На время визита запланировано посещение детского дома «Надежда» в Симферополе и встреча с представителями Государственного совета Крыма. Общественники побывают в Ялте и Севастополе. На полуострове они пробудут до 9 сентября.

По словам члена Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, ее приятно впечатлили аэропорт Симферополя и местные дороги.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Киев итоги голосования не признает и продолжает говорить о «возвращении» Крыма.