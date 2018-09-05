В Крым прибыла делегация из США

Делегация представителей общественности из Соединенных Штатов прибыла с визитом в Крым. Об этом 5 сентября рассказал один из организаторов поездки Валентин Козубский.

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — сказал он.

В состав делегации вошли представители американской организации «Центр гражданских инициатив», уточняет «РИА Новости».

В рамках поездки общественники из США посетят детский дом «Надежда» в Симферополе и встретятся с представителями Государственного совета Крыма. В рамках трехдневного визита они также побывают в Ялте и Севастополе. Завершится визит 9 сентября.

В августе председатель японской неправительственной организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура заявил, что ставит перед собой задачу донести правду о событиях в Крыму до жителей Японии. Такое желание он высказал на встрече с властями Ялты.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.