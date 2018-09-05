Прямой эфир
Сюжет:

В Крым прибыла делегация из США

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация представителей общественности из Соединенных Штатов прибыла с визитом в Крым. Об этом 5 сентября рассказал один из организаторов поездки Валентин Козубский.

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — сказал он.

«Представьте флаг Крыма на «крыше мира»
Французский общественный деятель Пьер Малиновский — о проектах в России, исторической памяти и отличиях Москвы и Парижа

В состав делегации вошли представители американской организации «Центр гражданских инициатив», уточняет «РИА Новости».

В рамках поездки общественники из США посетят детский дом «Надежда» в Симферополе и встретятся с представителями Государственного совета Крыма. В рамках трехдневного визита они также побывают в Ялте и Севастополе. Завершится визит 9 сентября.

В августе председатель японской неправительственной организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура заявил, что ставит перед собой задачу донести правду о событиях в Крыму до жителей Японии. Такое желание он высказал на встрече с властями Ялты.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крым привлек инвесторов из Бахрейна и Китая
Предприниматели из Азии готовы вложить в инфраструктурные проекты на полуострове более €100 млн
Делегация из Норвегии прибыла в Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017