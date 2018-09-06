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Американская делегация поделилась впечатлениями от Крыма

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Члены делегации представителей общественности из США, прибывшие с визитом в Крым 5 сентября, поделились впечатлениями от поездки. 

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«Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги», — сказала член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, которую цитирует «РИА Новости».

Она добавила, что также ей понравился и сам город Симферополь. 

«Впечатления очень позитивные, положительные», — добавила член делегации.

В рамках поездки общественники из США посетят детский дом «Надежда» в Симферополе и встретятся с представителями Государственного совета Крыма. В рамках трехдневного визита они также побывают в Ялте и Севастополе. Завершится визит 9 сентября.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Киев итоги голосования игнорирует и продолжает строить планы «по возвращению» Крыма.

3 сентября сообщалось, что американские СМИ признали отсутствие шансов у Украины вернуть Крым.

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