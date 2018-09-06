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Депутат рады после отдыха в Крыму понял причины его возвращения в РФ

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Фото: wikipedia.org
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Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий провел отпуск в Крыму и выяснил у местных жителей, почему на референдуме в 2014 году они голосовали за присоединение к России.

В эфире телеканала NewsOne 5 сентября политик отметил, что жители полуострова не хотят возвращаться на Украину.

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«Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том (дело. — iz.ru), что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди», — сказал депутат, призвав Киев осознать причины воссоединения Крыма с РФ.

Кроме того, он отметил, что и большинство украинских госслужащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военных, решили принять российское гражданство.

«Почему из 600 СБУшников (Служба безопасности Украины. — iz.ru) только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму. — iz.ru). Они что, все под пистолетом что ли пошли? Нет», — цитирует депутата «РИА Новости».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Киев итоги голосования игнорирует и продолжает строить планы «по возвращению» Крыма.

3 сентября сообщалось, что американские СМИ признали отсутствие шансов у Украины вернуть Крым.

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