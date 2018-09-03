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Американские СМИ заявили об отсутствии шансов Украины на Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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У киевской власти нет никаких шансов вернуть Крым, считают американские журналисты.

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По словам обозревателя The National Interest Дуга Бэндоу, территория полуострова в течение долгого времени находилась в составе России.

«Крым был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года», — напоминает Бэндоу. Он признал, что большинство населения Крыма — русские — хотели воссоединения с Россией. При таком раскладе, как считает журналист, без согласия местных жителей Киеву не удастся вернуть полуостров.

«Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым», — заключил он, подчеркнув, что даже критики политики президента России Владимира Путина «признают, что Крым навсегда вошел в состав России».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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