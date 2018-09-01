В Крыму начался крупный лесной пожар

Сотрудники экстренных служб ликвидируют природный пожар площадью 7 га в лесу близ города Старый Крым на востоке полуострова. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Информация о возгорании на территории Старо-Крымского лесничества в районе горы Агармыш поступила в ведомство в 12:41 мск.

«Ориентировочная площадь пожара составляет 7 га. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В ликвидации пожара задействованы 110 человек и 23 единицы техники. В ближайшее время МЧС привлечет к тушению авиацию.

Кроме того, 26 августа природный пожар достиг площади 400 га в Петушинском районе Владимирской области. Для тушения возгорания были задействованы три самолета Ил-76 и три вертолета.