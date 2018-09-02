В Киеве сообщили об искусственных очередях туристов на границе с Крымом

Российские пограничники намеренно выставили на границе с Украиной дополнительных военных, чтобы создать искусственные очереди туристов. Об этом 2 сентября сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении госпогранслужбы Украины.

Эти действия якобы привели к скоплению транспорта возле контрольно-пропускного пункта «Чонгар», отмечает украинский портал «Факты». Там якобы застряли около 200 автомобилей, тогда как до этого скопления машин и граждан там не наблюдалось.

При этом в июле в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обвинили сотрудников украинской полиции в создании искусственных очередей в Крым.

«Сотрудники полиции сопредельного государства намеренно задерживают и не пропускают к госгранице граждан, вынуждая и взрослых, и детей по нескольку часов проводить на изматывающей жаре. Дождавшись порядка 100 автомобилей, дают «зеленый свет» и отправляют в один из пунктов пропуска, тем самым создавая искусственные очереди на российской границе», — цитировало «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее в августе политтехнолог Михаил Подоляк в своей статье для украинского издания «Главред» обвинил Киев во лжи относительно данных о турпотоке в Крым. По его утверждению, власти республики регулярно пытаются убедить граждан в том, что турпоток украинцев в Крым неуклонно снижается, но в реальности дела обстоят совершенно иначе.

До этого в Ростуризме заявили о постоянном росте числа украинских туристов на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что это происходит вопреки стремлению властей Украины блокировать возможность посещения региона.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ, однако Киев результаты плебисцита не признает и считает регион своей территорией.