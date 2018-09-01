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Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом

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Фото: przegladsportowy.pl
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Польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало карту, на которой изображены клубы-участники футбольной Лиги чемпионов.

При этом Крымский полуостров закрашен в тот же цвет, что и территория России, передает РЕН ТВ.

С 2014 года Евросоюз вводит санкции в отношении РФ. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на западе Украины, пишет «Газета.ру».

В середине марта на украинском телеканале СТБ вышла передача, во время которой показали карту страны без полуострова. Руководство канала заверило, что «исчезновение» было технической ошибкой.

В июне американское информагентство Bloomberg в одной из статей опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма. Посольство Украины в США обратилось к агентству с требованием внести изменения в опубликованную им карту мира.

В начале августа украинское детское издательство «Ранок» выпустило книгу «Растительный мир» с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как территория России.

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