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В Белоруссии заметили в продаже глобусы с российским Крымом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Белорусский журналист Евгений Глушков сообщил о том, что в универмаге в Могилеве продаются глобусы, на которых Крым изображен в составе России.

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О своей находке и негативном к ней отношении Глушков написал на своей странице в социальной сети Facebook. Также журналист напомнил, что Белоруссия не признала Крым российской территорией на государственном уровне.

Это не первый раз, когда возникает скандал из-за карты с российским Крымом. Так, в середине марта на украинском телеканале СТБ вышла передача, во время которой показали карту страны без полуострова. Руководство канала заверило, что «исчезновение» было технической ошибкой.

В июне американское информагентство Bloomberg в одной из статей опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма. Посольство Украины в США обратилось к агентству с требованием внести изменения в опубликованную им карту мира.

В начале августа украинское детское издательство «Ранок» выпустило книгу «Растительный мир» с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как территория России. На это обратили внимание пользователи украинского сегмента Facebook.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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