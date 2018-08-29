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Украинские общественники задумали восстановить связи с Крымом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Украинские общественные организации просят о восстановлении связей с Крымом по линии общественной дипломатии и гражданского общества, рассказал вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

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«Это украинские общественные организации, которые были настроены на поддержку событий майдана и послемайдановских, но сейчас прозревают», — сказал он в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Политик обратил внимание, что украинские общественники устали от того, что Киев «обрезает» самые обычные пути общения, которые обязательно должны существовать между россиянами и украинцами.

Он добавил, что в Крыму готовы работать с этими организациями и принять их в Москве, если не готовы приехать на полуостров. 

Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

Тем временем украинцы активно ездят в Крым на отдых и экскурсии. По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди в 2018 году на полуострове отдохнуло около 1 млн граждан Украины. 

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