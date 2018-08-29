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Украина одобрила введение санкций против РФ из-за Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Правительство Украины одобрило проект введения санкций против 19 российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба министерства Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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В частности, под ограничения попали такие компании, как «Стройгазмонтаж» и его «дочка» «СГМ-Мост», главный проектировщик моста «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург», субподрядчики «Мостотрест», «Портгидробут» и другие. 

Как уточняет пресс-служба, введение санкций к этим юрлицам «сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США».

Теперь документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков.

О том, что Украина планирует ввести санкции против 19 российских компаний, стало известно 31 июля. По мнению киевских властей, строительство моста через Керченский пролив является незаконным.

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