Соцсети высмеяли Порошенко за визит к «русской» украинской семье

Пользователи Facebook раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, который посетил квартиру одной из жительниц подконтрольной Киеву Авдеевки в Донецкой области. Видео опубликовано на страничке украинского лидера.

Порошенко нанес свой визит, чтобы лично убедиться, как «украинский газ пошел с рабочим давлением» на газосети населенного пункта.

«Здесь живут фантастические люди, настоящие украинцы, несмотря на попытки российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации», — написал он после посещения квартиры.

Однако на кадрах можно заметить, что на холодильнике у жительницы Авдеевки висел магнит с изображением флага РФ и фото внука в тельняшке и фуражке с надписью «Тихоокеанский флот».

«Странно что на холодильнике магнитик с российским флагом и мальчик в фуражке Тихоокеанского флота)», — заметил комментатор поста Богдан Бойко.

«Внук на холодильнике)) Президент на флаг Российский засмотрелся на холодильнике… наверное, забрал стиральную машинку сразу», — написал Nazar Zinych.

«Аааа! Жесть, жесть, жесть!!! Лютый зашквар! Просто представьте уровень фантастического кретинизма АП и его пресс-службы, которая завела президента и главнокомандующего в квартиру сепаратистов в Авдеевке», — удивился Сергiй Вакула.

«Маладец, Петр) сепаратистам — стиральную машину, патриотов — в тюрячки) Настоящий перзидент Украины!» — предположил Сергей Ткачук.

26 августа Порошенко запустил новый газопровод в Авдеевке, который остался без газа и света в результате обстрела в январе 2017 года. Глава государства отметил, что топливо также будут получать семь окрестных сел.