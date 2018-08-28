Украинцы возмутились видео с грубившим журналисту Порошенко

Пользователи украинского сегмента Сети возмутились грубым ответом президента Украины Петра Порошенко на вопрос о предвыборных обещаниях по вопросу реконструкции города Николаева.

Инцидент произошел 27 августа во время визита главы государства в город. По словам журналиста Ивана Казоры, президент обещал выделить средства на реконструкцию Соборной площади Николаева, а также на ремонт Центрального стадиона и трасс государственного значения.

О случившемся молодой человек рассказал на своей странице в Facebook и опубликовал видео. На кадрах видно, как Казора задал вопрос Порошенко о том, как обстоят дела с выполнением обещаний. Тот перехватил микрофон, силой опустил его вниз, после чего журналиста оттеснила охрана.

Как отмечает Казора, продолжая удерживать в руке микрофон, Порошенко тихо сказал следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

Пост журналиста вызвал негодование в соцсетях. Так, пользователи возмущаются невоспитанностью и отсутствием манер украинского лидера.

«Истинное лицо показал», — написала в комментариях к видео Яна Баштаненко.

«На протяжении 27лет незалежности Украины позор всем президентам», — отметила Надежда Пушкарь.

«На хуже зэка», — пишет Вальковец Михаил.

Однако некоторые комментаторы встали на защиту Порошенко, посчитав что его поведение продиктовано требованиями безопасности.

«То не видно, чтобы микрофон силой опускал кто-то. А то оттеснили... это элементарные правила безопасности», — пишет Валерий Таллинский.

Между тем результаты опроса, приведенного агентством «Рейтинг» в начале августа, свидетельствуют о том, что более половины граждан Украины (50,4%) не стали бы голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшие дни.